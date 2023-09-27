فون دير لاين: المفوضية الأوروبية تعتبر التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية

اشارت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الى أن "المفوضية الأوروبية تعتبر التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ضرورة جيوسياسية وأنها بدأت في إعداد الإصلاحات اللازمة لذلك".
واوضحت "إن التوسيع الجديد للاتحاد الأوروبي ليس مجرد دعوة للتاريخ، بل إنه ضرورة جيوسياسية. علينا أن نضع رؤية لتوسيعنا الناجح، ولذلك أطلقت المفوضية الأوروبية مراجعة ما قبل قبول الأعضاء الجدد لعدد من سياسات الاتحاد الأوروبي للتحديد كيف ستعمل مؤسساتنا وميزانيتنا وضماناتنا الأمنية (بعد توسيع الاتحاد الأوروبي)".
وذكرت أن "دعم ميزانية أوكرانيا لا يزال واحدا من المسائل المركزية في العلاقات بين المفوضية الأوروبية ولاتفيا"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها "تنوي حشد دعم ريغا لخطتها لتخصيص مساعدة في الميزانية بمبلغ يصل إلى 50 مليار يورو حتى عام 2027 لكييف".
وشددت على أن "المفوضية الأوروبية تحتاج إلى دعم من جميع بلدان الاتحاد الأوروبي في هذه المجال، حيث أنه من أجل تخصيص هذه الأموال لأوكرانيا من الضروري أن تقدم دول الاتحاد الأوروبي مساهمات إضافية في ميزانية الاتحاد".
واكدت أن "هذه الأموال ضرورية، مثلا، لإعادة الإعمار المقبل وكذلك إجراء الإصلاحات الضرورية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
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