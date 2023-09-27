بيسكوف: الهجوم الإرهابي على "نورد ستريم" تم تنظيمه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا

اشار الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الى أن "الهجوم الإرهابي على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".

وردا على طلب صحفي للتعليق على مقالة جديدة للإعلامي الأميركي سيمور هيرش بشأن تفجيرات "نورد ستريم"، اوضح بيسكوف، اننا "لا نعرف ما هي مصادر السيد هيرش، ولكن في أي حالة من الأحوال، فإن المعلومات التي نشرها تتفق بالتأكيد مع البيانات المتوفرة لدى أجهزتنا الخاصة".

ورأى انه "ليس من المهم هنا من كتب على أي آلات كاتبة، بل من المهم هو أن مثل هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة، التابعة بما في ذلك لشركة دولية مشتركة، تم تنظيمه بالطبع بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا. وهما متورطان بطريقة أو بأخرى في هذا العمل الإرهابي".