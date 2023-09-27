انت الان تتابع خبر الصدر يهنئ بذكرى المولد النبوي: نُبارك لمن صلُح اعتقاده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "وإذ نحن مقبلون على ذكرى ميلاد خير البشر محمد (ص) فإننا نبارك للأمة الإسلامية الصالحة المؤمنة بالله ورسوله والذين لا يريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله".

وأضاف، "نعم، اننا نبارك لمن صلح اعتقاده وتجذر ايمانه به (ص)، فآمن بعصمته وآمن بوصيته وآمن بنسبه ولم يكفر اباه وامه ولم يكفر عمه (ابو طالب) ولم ينصب العداء لأهل بيته وآله وصحبه الثابتين ولم يأت بالافك ولم يترض على قاتل وصيه او قاتل سبطه ولم يترك جنازته من أجل مغانم الدنيا".



ادناه التغريدة: