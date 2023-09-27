انت الان تتابع خبر انشيلوتي يفاجئ جماهير الريال بالتشكيلة الأساسية امام لاس بالماس والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ودفع أنشيلوتي بإبراهيم دياز أساسيا في تشكيل ريال مدريد للمرة الأولى، منذ عودة اللاعب الإسباني إلى قلعة البرنابيو عقب انتهاء إعارته مع ميلان.
كيبا - ألابا - ناتشو - ميندي - روديجر - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - إبراهيم دياز - خوسيلو - رودريجو
ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
أما لاس بالماس حصد 5 نقاط فقط على مدار 6 مباريات بالليجا، ويستقر في المركز 17.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
كيبا - ألابا - ناتشو - ميندي - روديجر - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - إبراهيم دياز - خوسيلو - رودريجو
ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
أما لاس بالماس حصد 5 نقاط فقط على مدار 6 مباريات بالليجا، ويستقر في المركز 17.