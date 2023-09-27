انت الان تتابع خبر كردستان يعلن الحداد العام 3 أيام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في بيان، أن بارزاني "وجه بإعلان الحداد العام في الإقليم تضامنا مع ذوي ضحايا حادثة الحمدانية، ولمدة ثلاثة أيام".

كما وجه بارزاني، المؤسسات الصحية وفرق الطوارئ بـ"الاسراع في إغاثة الضحايا وفتح أبواب مستشفيات اقليم كردستان أمام المصابين لتلقي العلاج اللازم".

