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في السعودية.. الكشف عن عقد اجتماع إسرائيلي سعودي سري

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت بأن الاجتماع السري رفيع المستوى جمع المدير العام لوزارة الصحة سيفي مندلوفتش ومسؤولا سياسيا سعوديا.

وأضافت أن مندلوفتش سافر نيابة عن وزير الصحة موشيه أربيل لإجراء اجتماع مهني مع المسؤول السعودي الكبير في المملكة.


وتشير المصادر نفسها إلى أنه لم يتم الكشف عن الاجتماع والذي كان جزءا من سلسلة اجتماعات سرية تدار خلال الأيام الأخيرة في إطار تطور العلاقات بين إسرائيل والسعودية، والتي لا يزال جزء منها ممنوعا من النشر.

وأوضحت أن الاجتماع تم قبل "التصريح الهام والتاريخي لولي العهد السعودي الأمير حول تقدم العلاقات بين البلدين".

وأكدت الهيئة أن ديوان وزير الصحة الإسرائيلي رفض التعقيب على التقرير الذي أوردته "كان".

جدير بالذكر أن وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، وصل الثلاثاء إلى الرياض للمشاركة في مؤتمر دولي، كما سيتوجه وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى المملكة الأسبوع المقبل، حسبما ذكرته الهيئة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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