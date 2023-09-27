شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 | يلا شوت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 | يلا شوت

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 | يلا شوت تنتظر العديد من الجماهير مباراة مهمة اليوم حيث يواجه فريق ليفربول نظيره ليستر سيتي، ويمكن متابعة مباراة ليفربول وليستر سيتي - بث مباشر اليوم في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية. ستقام المباراة في ملعب "أنفيلد"، ومن المتوقع أن تكون مواجهة مثيرة بين الفريقين.

بث مباشر مباراة ليفربول وليستر سيتي اليوم الاربعاء 27 / 9 / 2023 | يلا شوت

من المتوقع أن يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام ليستر سيتي بقوة كبيرة، حيث يسعى جاهزًا لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة الإنجليزية. ومن الجدير بالذكر أنه في المباريات التاريخية بين الفريقين، التقى ليفربول وليستر سيتي في 88 مباراة، حقق فيها ليفربول 44 انتصارًا، وتعادلا في 17 مباراة، وخسر في 27 مباراة أمام ليستر سيتي، مما يجعل هذه المباراة مواجهة قوية ومثيرة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

من المنتظر أن، تنطلق المباراة بين ليفربول وليستر سيتي، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ليفربول وليستر سيتي

ويسعى ليفربول اليوم إلى تحقيق الفوز في المباراة، والتأهل إلى دور الـ16، لمواصلة النتائج المميزة التي يحققها هذا الموسم في الدوري الانجليزي.

وكان قد حقق ليفربول، الفوز السبت الماضي، على وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1.

مجريات المباراة بين ليفربول وليستر سيتي

مجريات المباراة: ليفربول ضد ليستر سيتي بث مباشر ينتظر عشاق كرة القدم اليوم 2023-09-27 بشغف المباراة بين ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، والتي أقيمت في آنفيلد في 2023-09-27 في 22:45. تم بث ليستر وليفربول بث مباشر على BEIN SPORTS HD4 أو من خلال موقعنا ، وقدم ذو الخبرة تعليقًا طوال المباراة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية

مشاهدة ليفربول وليستر سيتي، ليفربول سيدخل المباراة تحت قيادة مدربه يورجن كلوب بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: أليسون بيكر، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كودي جاكبو، محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.

تابع لايف ليفربول وليستر سيتي، ليستر سيتي من جانبه سيدخل المباراة بتشكيلة من المتوقع أن تكون على النحو التالي: مادس هيرمانسن، ريكاردو بيريرا، فوت فايس، يانيك فيسترجارد، كالوم دويل، ويلفريد نديدي، هاري وينكس، كيرنان ديوسبري هال، عبدول فاتاو إسحاقو، ستيفي مافيديدي، جيمي فاردي.