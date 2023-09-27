حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يهنئ الأمة العربية بذكرى المولد النبوي.. والحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والامة العربية بذكرى المولد النبوي، وإعلان الحكومة موعد اجازة 6 اكتوبر

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف (بث مباشر)

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

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وزير الإنتاج الحربي: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالسعي الدائم نحو توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

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وزير الأوقاف يهنئ السيسي على "الإنجازات العظيمة" في ذكرى المولد النبوي

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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شيخ الأزهر: القانون البشري يعجز عن توفير حياة طيبة للناس لقيامه على النزعات الفردية

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمتين العربية والإسلامية: شعوبا وحكاما - بذكرى مولد سيدنا محمد، رسول الإنسانية، ورحمة الله للعالمين، وبرسالته التي سوف تبقى -ما بقي الليل والنهار- منارة الإنسانية، وضوءها الذي يرشدها، ويصحح مسيرتها، كلما ضلت الطريق، وتقطعت بها السبل.

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شيخ الأزهر: النبوة وتعاليم الأنبياء كانت ضرورية لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات

أكد فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم الأربعاء، أن النبوة وتعاليم الأنبياء كانت ضرورة لازمة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة.

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"أحسنتم في كلمتك الشاملة".. الرئيس السيسي يوجه تحية خاصة لشيخ الأزهر

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيه تحيّة خاصة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

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الرئيس السيسي: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة.. ولكن اطمئنوا بالله"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته في تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

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الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بذكرى المولد النبوي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

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برلماني: مدة جمع التوكيلات لمرشحي الرئاسة "كافية"

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بالتنظيم الخاص بتحرير التوكيلات للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ٢٠٢٤.

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مدبولي يشهد توقيع بروتوكول تعاون لاستغلال بعض أصول "القابضة للغزل والنسيج"

شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بهدف استغلال بعض الأصول وتعظيم عوائدها.

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قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة بني سويف الأهلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم " جامعة بنى سويف الأهلية ".

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رسمياً.. الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

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قرار مفاجئ من ريهام سعيد بشأن عملها في قناة الشمس

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، عن انسحابها من العمل بقناة الشمس.

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الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة 50 عاما على انتصار أكتوبر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكري مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.

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القاهرة 35.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

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