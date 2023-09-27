سقوط خادمة سرقت مشغولات ذهبية من شقة بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لجأت إحدى الخادمات لحيلة المغافلة لتسديد الديون، وسرقة مشغولات ذهبية ونقود مالية من شقة سكنية تعمل على تنظيفها وترتيبها بمدينة أسيوط.

عقارب الساعة تشير إلى الثالثة عصرًا في أسيوط، عندما فرغت خادمة من عملها داخل إحدى الشقق السكنية والتي شرعت في سرقة مشغولات ذهبية ونقود مالية عن طريق مغافلة صاحبة الشقة، ثم لاذت بالفرار.

قادها شيطانها إلى التوجه إلى أحد محال بيع المصوغات، لتعرض عليه المشغولات الذهبية التي سرقتها مقابل بعض النقود.

تفاصيل الواقعة كما جاءت في كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من شقة سكنية بأسيوط، وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات.

كان قسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط، تلقى بلاغًا من (أحد الاشخاص - مقيم دائرة القسم)، باكتشافه سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد مرتكبة الواقعة (خادمة - مقيمة دائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (بعض المشغولات الذهبية – مبلغ مالي)، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وقيامها ببيع المسروقات لمحل مصوغات كائن بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات البيع وقيامها بسداد بعض ديونها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.