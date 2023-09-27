سائق يطعن شقيقه بـ"سكين" بسبب خلافات الميراث في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تعدى سائق على شقيقه بسلاح أبيض "سكين"، اليوم الأربعاء، بقرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة استل أحدهما سكينًا وتعدى على الآخر محدثًا إصابته بجرح شبه نافذ بالصدر، وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبطه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، بوصول"محمود.م.ع" 44 عامًا، سائق، مقيم قرية شرنقاش بمركز طلخا، مصابًا بجرح شبه نافذ بالصدر "ادعاء تعدي من آخرين".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بقيادة المقدم محمد فوزي زيان، رئيس المباحث، ومعاونيه، إلى المستشفى وبسؤال المصاب اتهم شقيقه "محمد" 41 عامًا، سائق، مقيم بذات العنوان، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة "سكين" وإحداث إصابته على إثر مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات الميراث.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.