وزير الخارجية السعودي بحث مع لودريان تطورات الملف اللبناني

اعلنت وزارة الخارجية السعودية ان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان.
ولفتت الى انه جرى استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
واشارت الى ان الاجتماع عقد في حضور، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.
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