السلطات الاميركية اعلنت أنها ستسمح للاسرائيليين بالدخول بدون تأشيرات

أعلنت الولايات المتحدة أنها "ستسمح للاسرائيليين بالدخول بدون تأشيرات".

وبحلول نهاية تشرين الثاني المقبل، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول لرحلات تستمر 90 يوما على الأقل.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بهذا القرار قائلا "عملنا على هذا لسنوات، نحو عقد".

يأتي القرار بعد اتفاق مبادلة بشأن الإعفاء من التأشيرات ابرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في تموز الماضي وكان قيد الاختبار لعدة أشهر. وتعهدت إسرائيل بسلسلة خطوات للامتثال لمطالب أميركية بمعاملتها جميع حاملي جوازات السفر الاميركية على قدم المساواة دون تمييز ضد اميركيين من أصول فلسطينية أو عربية أو من المسلمين.

وأكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في بيان أن "الاعفاء من التأشيرات يشكل خطوة هامة إلى الامام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل، والتي ستزيد من تعزيز المشاركة بين الناس والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني".