البرلمان البلغاري وافق على إرسال أنظمة صاروخية قديمة لأوكرانيا

وافق البرلمان البلغاري على إرسال أنظمة صاروخية قديمة للدفاع الجوي تعود إلى الحقبة السوفياتية إلى أوكرانيا، هي أول شحنة من نوعها إلى كييف من بلد يشهد انقسامًا حول هذه القضية.

وبموجب القرار، سيُرسل إلى أوكرانيا عدد لم يعلن عنه من أنظمة صواريخ أرض جو إس-300 التي قالت بلغاريا إنها غير قادرة على إصلاحها.

وسيتم أيضًا وفقًا للقرار إرسال ذخيرة لأسلحة صغيرة من مخزون الشرطة.

يشار الى ان التصويت جرى خلال جلسة مغلقة بعد نقاش ساخن. وقال ديليان بيفسكي، أحد مؤيدي المبادرة، للإذاعة الرسمية "تمت الموافقة على كل شيء. الموضوع أغلق".

وما زالت صوفيا قريبة من موسكو تاريخيًا وثقافيًا، وتشهد انقسامًا حول إرسال المساعدات إلى أوكرانيا.

في تموز، أعلنت بلغاريا أنها سترسل حوالى 100 ناقلة جند مدرعة إلى أوكرانيا خلافًا لسياستها السابقة المتمثلة في الامتناع عن توريد الأسلحة بشكل مباشر إليها.