بهاء الحريري يزود مركز الدفاع المدني في منطقة حلبا بنظام الطاقة الشمسية

تم تزويد مركز الدفاع المدني في منطقة حلبا بنظام الطاقة الشمسية، بناء على توجيهات بهاء الدين رفيق الحريري.

وأشار أحمد اليمن، رئيس المكتب التنفيذي لبهاء الحريري، بأن هذا المشروع "يأتي في إطار استكمال سلسلة من المشاريع الإنمائية التي يحرص الشيخ بهاء على تنفيذها في الشمال وكل المناطق اللبنانية من دون تمييز بين أهلها”.

ويهدف تنفيذ هذا المشروع لتعزير مركز الدفاع المدني ومواصلة توفير الخدمات التي يقدمها لحلبا والبلدات المجاورة وأهالي المنطقة حيث يخدم أكثر من 15 بلدة يعيش فيها نحو 300 ألف مواطن.

وأكد اليمن أن الكهرباء “أصبحت متوفرة في المركز على مدار الساعة من دون انقطاع لسحب المياه وتأمين الكهرباء حفاظا على استمراره في مساعدة المواطنين واطفاء الحرائق، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا والذين يستحقون كل الدعم والمساعدة من دون منة، وهذا ما يشدد عليه الشيخ بهاء في رسالته القائمة على تحقيق الاعمال الإنسانية والخدماتية التي يقوم بها مكتبه، ولا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المؤسسات الرسمية”.