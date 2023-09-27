افادت مصادر التيار الوطني الحر لـmtv، بأننا "لسنا والقوات في خانة واحدة، فالقوات ترفض قطعاً الحوار بحسب المبدأ. أما نحن فلدينا ملاحظات حول شكله وطريقة إدارته، وربما الحوار بوجود الموفد الفرنسي جان ايف لودريان "فرد مرة أفضل" ولا أفق حلول قبل تفاهم ولو بالحد الأدنى مع الطرف المعطّل".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر التيار الوطني لـmtv: لسنا والقوات في خانة واحدة فالقوات ترفض قطعاً الحوار بحسب المبدأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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