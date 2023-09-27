شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تعتزم شراء 24 مقاتلة «إف-35» الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - براغ- أ.ف.ب

قال رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، الأربعاء: إن بلاده ستشتري 24 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من طراز «إف-35».

وأكد فيالا: «ستكون أولى طائرات إف-35 جاهزة في عام 2029 وسيبدأ طيارونا التدريب عليها عندها في الولايات المتحدة».

وأضاف أن أولى هذه الطائرات الأسرع من الصوت ستصل إلى جمهورية التشيك في عام 2031 وسيتسلم الجيش الطائرات الأربع والعشرين بحلول عام 2035.

وقالت وزيرة الدفاع يانا سيرنوتشوفا: إن السعر الإجمالي بلغ 150 مليار كرونة (6,5 مليار دولار)، موضحة: «سندفع نحو 106 مليارات كرونة للطائرات والذخيرة وأجهزة المحاكاة والتدريب وغير ذلك بحلول عام 2034». وسيغطي المبلغ المتبقي الوقود والبنية التحتية، على سبيل المثال.

ويستخدم الجيش التشيكي حالياً 14 طائرة مقاتلة سويدية الصنع من طراز «غريبن» سينتهي عقد إيجارها في عام 2027.

وابتداء من العام المقبل، تخطط الحكومة لإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك تماشياً مع تعهداتها في إطار حلف شمال الأطلسي.

وقال فيالا: «من أجل الدفاع عن بلادنا، من المهم تعزيز علاقاتنا مع حلفائنا في الناتو. بهذه الخطوة نقول لهم إننا نأخذ الدفاع عن بلادنا على محمل الجد وإنهم يستطيعون أن يعتمدوا علينا».