شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ممر حبوب أوكرانيا لا يجب أن يكون بديلاً لاتفاق أوسع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قالت مسؤولة بارزة في الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن تحرك أوكرانيا لإنشاء قناة شحن لصادراتها من الحبوب، خطوة إيجابية للأمن الغذائي العالمي، على الرغم من استمرار الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد أوسع نطاقاً، بشأن ممر حبوب عبر البحر الأسود.

وانسحبت روسيا في يوليو/ تموز من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، أتاح شحن الصادرات من ثلاثة موانئ أوكرانية.

وأطلقت كييف منذ ذلك الحين ما تصفه بأنه ممر إنساني مؤقت في جهود لكسر حصار روسيا الفعلي. وأبحرت سفينتان في الأيام القليلة الماضية من ميناء تشورنومورسك، عبر القناة القريبة من سواحل رومانيا وبلغاريا.

وقالت ريبيكا جرينسبان، التي تقود تنفيذ اتفاق الأمم المتحدة مع روسيا، لرويترز على هامش حدث للمنظمة الدولية في لندن «نرى البدائل التي يجري استكشافها للتصدير بشكل إيجابي للغاية، لأن الأمر المهم هو توصيل الحبوب إلى الأسواق العالمية».

وذكرت جرينسبان أن الممر الجديد الذي تحاول أوكرانيا تشغيله من بين «الجهود المهمة للغاية»، لكن «المخاطر مرتفعة».