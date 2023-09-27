شكرا لقرائتكم خبر عن قمة أمريكية أوروبية في واشنطن 20 أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - (أ ف ب)

يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى واشنطن في 20 أكتوبر/تشرين الأول للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار قمة أوروبية-أمريكية، وفق ما أفاد مسؤول أوروبي، الأربعاء.

وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته، إن الهدف سيكون «تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة» ومواجهة «التحديات المشتركة» مثل التغير المناخي أو وضع الاقتصاد العالمي.

وسيناقش القادة الأوروبيون والأمريكيون أيضاً النزاع القائم بشأن واردات الصلب الأوروبية، التي تخضع لرسوم جمركية فرضتها إدارة دونالد ترامب في العام 2018، ويمكن إعادة تفعيلها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر.

وأكد المسؤول أن الطرفين أجريا «مناقشات جيدة جداً» حول هذا الموضوع، معبراً عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق.

وأفاد بأن جدول أعمال القمة سيشمل أيضاً إعادة تأكيد الدعم القوي لأوكرانيا واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيناقشان «حزمة عقوبات جديدة محتملة»، رغم اتخاذ إجراءات عديدة في السابق.

وأوضح أن مسألة تطبيق العقوبات ستُطرح أيضاً، ومن الضروري إشراك دول ثالثة بشكل أكبر تحاول روسيا عبرها الالتفاف على العقوبات.

وأضاف أنه من المحتمل استهداف تجارة الألماس الروسية على جدول أعمال القمة أيضاً، حتى لو كان الموضوع أكثر أهمية بالنسبة لدول مجموعة السبع.

وأطلق زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم بالربيع في اليابان، دراسة حول كيفية خنق تجارة الألماس الروسي بشكل جماعي، والتي تدر مكاسب تراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وذلك باستخدام أساليب تعقب بتقنيات عالية.

ومع ذلك، لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن بعد.

وجرى الاجتماع السابق بين قادة أوروبيين وأمريكيين في بروكسل في يونيو/حزيران 2021.