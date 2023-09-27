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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة تشيلسي وبرايتون بث مباشر اليوم في كأس الرابطة.. يلا شوت

يخوض فريق تشيلسي مواجهة صعبة أمام برايتون في العاشرة الا الربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الرابطة للموسم الحالي 2023-2024.

تشيلسي ضد برايتون بث مباشر

ويسعى نادي تشيلسي إلى الخروج من أحزانه بعد العروض المخيبة التي يقدمها خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي لكنه يصطدم بمنافس أظهر قدرات كبيرة خلال النسخة الحالية من البريميرليج.

ويتواجد تشيلسي بالمركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة وحيدة والتعادل في 2 وخسارة 3 وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6، ما يعكس الوضع الصعب الذي يعيشه البلوز خلال الموسم الحالي.

في المقابل يعول نادي برايتون على نتائجه الإيجابية في الدوري الإنجليزي خاصة وأنه أحد الفرق القليلة في أوروبا التي لم تتلقى هزيمة خلال النسخة الحالية ما جعله يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب البريميرليج.

مشاهدة مباراة تشيلسي ضد برايتون

ويأمل نادي برايتون في الاستعانة بقوة على خدمات لاعبه انسو فاتي المنضم حديثًا خلال الموسم الحالي من صفوف برشلونة الإسباني في قيادة الفريق للحصول على النقاط والإطاحة بتشيلسي من البطولة.

وتاريخيًا التقى فريقا تشيلسي ضد برايتون قبل مواجهة اليوم في 15 لقاء نجح البلوز في الفوز خلال 8 مواجهات مقابل خسارة لقاءين والتعادل في 5 مواجهات.

وسجل لاعبو تشيلسي 28 هدفًا في مرمى برايتون الذي أحرز 13 هدفًا، فيما يتصدر النجم البلجيكي إيدين هازارد قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 4 أهداف.

ويتفوق نادي تشيلسي في القيمة التسويقية بواقع 926 مليون يورو، مقابل 376 لصالح برايتون بينما يتواجد إنزو فيرنانديز في صدارة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 80 مليون يورو.