شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصريين الأحرار: جزء من حملتنا لدعم الرئيس السيسي قائمة على الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر بتاريخها الطويل تحتاج إلى رئيس له مواصفات ومقومات شخصية إيجابية.

وانتقد الدكتور عصام خليل، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، الدعوات المغرضة لعدم المشاركة في الانتخابات، قائلا: "الشعب المصري واعي والنزول حق واجب على كل مواطن والصوت يحقق مصير البلد لست سنوات قادمة".

وطالب الدكتور عصام خليل، المصريين بالاستماع إلى جميع المرشحين ودراسة ما نجحوا فيه خلال مسيرة حياتهم العملية والموازنة بين الأمور، موضحا أن جزء من حملتهم الانتخابية لدعم الرئيس السيسي هو الحديث بالأرقام عن ما تحقق من إنجازات.