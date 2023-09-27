شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يعقوب: 1.3 تريليون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد في الخليج 365، إن التعداد السكاني لمصر خلال الـ10 سنوات الماضية زاد بحوالى 25 مليون مواطن، وهذا أثر بشكل كبير على جهود التنمية الاقتصادية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية الكبيرة جعلت الدولة تنفق تريليون و300 مليار جنيه على قطاع التعليم خلال الـ10 سنوات الماضية، وهناك 750 ألف طالب يلتحقون بالتعليم كل عام، لافتًا إلى أن عدد المدارس في جميع أنحاء الجمهورية وصل إلى 60 ألف مدرسة، و25 مليون طالب في مراحل التعليم المختلفة.

وأشار إلى أن حجم المخصصات الخاصة بالتعليم في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023- 2024، وصل إلى 230 مليار جنيه، والمخصصات المالية لقطاع الصحة في الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجاري، وصلت إلى 397 مليار جنيه.

وأكد أن رفع الوعي لدى الإنسان المصري، وتعريفه بخطورة الزيادة السكانية أمر ضروري، من أجل الحفاظ على التنمية الاقتصادية في مصر.