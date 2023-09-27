ميشال ضاهر: لماذا لا تُعقد طاولة حوار مخصّصة لملفّ النازحين؟

اشار النائب ميشال ضاهر في تصريح له، الى انه "إذا كان الحوار الوطني لحلّ الأزمة الرئاسيّة متعثّراً، فلماذا لا تُعقد طاولة حوار مخصّصة لملفّ النازحين؟ فمع كلّ إشراقة شمس يزداد عدد النازحين السوريّين نتيجة ارتفاع معدل الولادات والدخول غير الشرعي، بينما الحكومة مقصّرة وبعض الخارج متآمر وبعض القوى السياسيّة يكتفي بالبيانات".
اضاف ضاهر قائلا: "اللهم إنّي بلّغت بأنّ هذا الملف سيقضي على لبنان إن لم نواجهه موحّدين".
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