الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على شبكة تساعد برنامج المسيرات الإيراني وتتهم طهران بتزويد روسيا بالمسيرات

اعلنت وزارة الخزانة الاميركية فرض عقوبات على شبكة تساعد برنامج المسيرات الإيراني، واتهمت طهران بتزويد روسيا بالمسيرات.

واوضحت الخزانة في بيان، إنها فرضت عقوبات على خمسة كيانات وشخصين يشكلون جزءا من شبكة لدعم شراء أجزاء حساسة، بما في ذلك محركات السيرفو التي تسهم في التحكم في الوضع والسرعة، لصالح برنامج إيران للطائرات المسيرة.

وذكرت وزارة الخزانة أن الشبكة سهلت الشحنات والمعاملات المالية لدعم شراء الحرس الثوري الإيراني للمحركات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136، مضيفة أن المحرك الذي تشتريه الشبكة عُثر عليه مؤخرا في حطام طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 تشغلها روسيا وأُسقطت في أوكرانيا.

ولفت وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون في بيان الى "الطائرات المسيرة إيرانية الصنع لا تزال أداة رئيسية لروسيا في هجماتها على أوكرانيا، بما في ذلك تلك التي ترهب المواطنين الأوكرانيين وتهاجم البنية التحتية الحيوية".