قمة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تشرين الأول بواشنطن حول المناخ والاقتصاد

يتوجه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين الى واشنطن في 20 تشرين الاول للقاء الرئيس الاميركي جو بايدن في إطار قمة أوروبية-أميركية، وفق ما افاد مسؤول أوروبي.

وذكر المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته إن الهدف سيكون "تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الولايات المتحدة" ومواجهة "التحديات المشتركة" مثل التبدل المناخي أو وضع الاقتصاد العالمي.

وسيناقش القادة الأوروبيون والأميركيون أيضًا النزاع القائم بشأن واردات الصلب الأوروبية، التي تخضع لرسوم جمركية فرضتها إدارة دونالد ترامب في العام 2018، ويمكن إعادة تفعيلها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تشرين الأول.

وأكد المسؤول أن الطرفين أجريا "مناقشات جيدة جداً" حول هذا الموضوع، معبراً عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق. وأفاد بأن جدول أعمال القمة سيشمل أيضاً إعادة تأكيد الدعم القوي لأوكرانيا واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وأكد المسؤول أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيناقشان "حزمة عقوبات جديدة محتملة"، رغم اتخاذ إجراءات عديدة في السابق. وأوضح أن مسألة تطبيق العقوبات ستُطرح أيضاً، ومن الضروري إشراك دول ثالثة بشكل أكبر تحاول روسيا عبرها الالتفاف على العقوبات.

وأضاف أن احتمال استهداف تجارة الألماس الروسية على جدول أعمال القمة أيضا، حتى لو كان الموضوع أكثر أهمية بالنسبة لدول مجموعة السبع.

وأطلق زعماء مجموعة السبع خلال اجتماعهم في الربيع في اليابان، دراسة حول كيفية خنق تجارة الألماس الروسي بشكل جماعي، والتي تدر مكاسب تراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار سنوياً، وذلك باستخدام أساليب تعقب بتقنيات عالية.