الشرطة الإسرائيلية: مقتل خمسة عرب إسرائيليين في إطلاق نار شمال إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية "مقتل خمسة عرب إسرائيليين في إطلاق نار في شمال إسرائيل"، في أحدث موجة من الجرائم في صفوف الأقلية العربية في البلد.

وذكرت الشرطة في بيان إن "ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا بالرصاص في بلدة بسمة طبعون البدوية شمال غرب مدينة الناصرة".

ولفتت الشرطة إلى أن الهجوم جاء بعد ساعات من مقتل رجل بالرصاص في مدينة حيفا القريبة، قالت وسائل إعلام محلية إنه عربي إسرائيلي.

ولم تقدم السلطات الإسرائيلية سوى تفاصيل قليلة عن إطلاق النار، مؤكدة أن البحث جار عن المهاجمين.

بذلك، يرتفع إلى 188 عدد العرب الإسرائيليين الذين قتلوا هذا العام، وفق منظمة "مبادرات إبراهيم" التي تعمل على تعزيز التعايش بين العرب واليهود.

وذكرت المنظمة في بيان، إن على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "إقالة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وفرض الخطة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي بشكل فوري. إنها حالة طوارئ".

ويشكل عرب إسرائيل نحو 20% من سكان البلد البالغ عددهم 9,7 ملايين نسمة.

وذكر الخبراء إن عصابات الجريمة العربية جمعت كميات كبيرة من الأسلحة غير المشروعة مدى العقدين الماضيين، كما أنها متورطة في تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم.

من جهته، اعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذا الشهر إن إسرائيل تخوض "حربا حقيقية ضد الجريمة الخطيرة في الوسط العربي". وأضاف "العنف لا يفرق بين رجل وامرأة، صغير وكبير، مواطن عادي ومسؤول منتخب، مرشحين أو رؤساء بلديات".