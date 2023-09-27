شكرا لقرائتكم خبر عن بولندا توقع عقداً لبناء أول محطة نووية لإنتاج الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو- أ.ف.ب

وقعت بولندا اتفاقاً مبدئياً مع مجموعة وستنغهاوس النووية الأمريكية، الأربعاء، لتصميم أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء في إطار مساعيها إلى تعزيز أمن الطاقة.

وتقدر كلفة بناء المحطة الواقعة في شمال بولندا بنحو 23 مليار دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل أول مفاعل فيها عام 2033.

وكانت بولندا من بين 11 دولة في الاتحاد الأوروبي وافقت في شباط/ فبراير الماضي، على تعميق التعاون في مجال الطاقة النووية التي وصفتها بأنها أفضل استراتيجية لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

وقال رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي خلال مراسم توقيع العقد: «اليوم، تفتح بولندا فصلاً جديداً في الطاقة النووية». وتعتزم بولندا في نهاية المطاف بناء ثلاث محطات للطاقة النووية تحتوي كل منها على ثلاثة مفاعلات وتولد نحو 30 في المئة من إنتاجها من الكهرباء.