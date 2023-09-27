حملة اعتقالات حوثية لإخماد تظاهرات اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت ميليشيات الحوثي حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين عقب تظاهرات كبيرة خرجت في العاصمة صنعاء ومحافظة إب وسط اليمن على خلفية اعتداءات حوثية عشية الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر، حيث مزق حوثيون العلم الوطني.

وكشف المحامي عبدالمجيد صبرة أن الميليشيات تنفذ حملة اختطافات واسعة بحق أبناء العاصمة صنعاء، وطالت الاختطافات شبابا خرجوا للاحتفال بالذكرى الـ 61 لثورة 26 سبتمبر.

وأكد بأن عدد المختطفين يصلون الألف والذي تحتجزهم الجماعة في أقسام الشرطة بأمانة العاصمة، موضحا أن من بينهم عشرون مختطفا في قسم شرطة جمال جميل بالتحرير.

وعن متابعته للمختطفين أشار إلى أنه ذهب إلى قسم جمال جميل في شارع التحرير برفقة أحد زملائه، للمتابعة من أجل الإفراج عنهم، وقد تم احتجازهم ليلة الاثنين على خلفية رفعهم للعلم، إلا أن نائب مدير القسم أخبره بأنهم محبوسون على ذمة البحث الجنائي، وأن هواتفهم لدى البحث وأنه يتوقع الإفراج عنهم بعد المولد النبوي.

ونقل صبرة عن نائب مدير القسم، بأن عدد المختطفين يصلون إلى الألف، في أقسام الأمانة وأن الميليشيات تتهمهم بأنهم يريدون إحداث الفوضى ومدفعون من أطراف أخرى.

وأشار أن الشباب المختطفين أكدوا له بأن سبب احتجازهم هو رفعهم للعلم الجمهوري، وأنه تم التعرض لهم دون أن تحدث من قبلهم أي فوضى كما زعم ذلك مسؤولو قسم الشرطة.

وشهدت صنعاء وإب أكبر تظاهرة شعبية تشهدها اليمن منذ الانقلاب، حيث يردد المتظاهرون الشعارات الوطنية المعبرة عن ثورة 26 سبتمبر، «بالروح بالدم نفديك يا يمن»، وعززت ميليشيات الحوثي من إجراءاتها الأمنية في الشوارع، وتعيش قيادات الجماعة الإرهابية حالة استنفار قصوى.

إلى ذلك تسعى جماعة الحوثي لاجتثاث بقية الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة والمحسوبين على المؤتمر وبقية الأحزاب بعد أن أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، تغيير جذري في مؤسسات الدولة تحت مبرر مكافحة الفساد.

وأصدر حزب المؤتمر الشعبي العام جناح صنعاء بقيادة الشيخ صادق بن أمين أبوراس، بيانا أكد فيه أن «أي تحول أو تغيير يجب أن يرتبط وينطلق ويستمد مشروعه وقيمه ومبادئه من الأهداف الستة لثورة 26 سبتمبر وقيمها ومثلها الوطنية التي كانت وستظل شعاع النور والتنوير».

من جهة أخرى أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجوم على القوات البحرينية، وقال مكتب غروندبرغ في بيان، «إن المبعوث أعرب عن قلقه إزاء استمرار التوتر العسكري على الحدود اليمنية وعلى عدة جبهات في اليمن خلال الأشهر الماضية، ما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأكد أن أي تصعيد عسكري يمكن أن يجر اليمن مجددا إلى دائرة من العنف ويقوض جهود السلام الجارية، مشيرا إلى أن استمرار القتال «يبرهن على هشاشة الوضع في اليمن».

مشاهدات يمنية: