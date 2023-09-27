شكرا لقرائتكم خبر 73 عملية جراحية و63 طن أغذية سعودية للسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 30 طنا و560 كجم من السلال الغذائية للنازحين في محلية مدني بولاية الجزيرة بالسودان، استفاد منها 4,384 فردا.

بالتوازي سلم المركز أمس 32 طنا و920 كجم من السلال الغذائية في محلية كرري بولاية الخرطوم، استفاد منها 5,534 فردا، ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة للتخفيف من معاناة المحتاجين.

واختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة الأوعية الدموية والمخ والأعصاب والأطفال في مدينة بورتسودان، ضمن برنامج «أثر» السعودي التطوعي، المنفذ خلال الفترة من 11 وحتى 23 سبتمبر 2023م.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة على 421 حالة في عيادات المخ والأعصاب والأطفال والكلى، وأجرى 73 عملية جراحية في مجالات المخ والأعصاب والأوعية الدموية والأطفال، استفاد منها 494 فردا.

ويأتي المشروع امتدادا للمشاريع الطبية التطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لدعم القطاع الصحي في السودان.