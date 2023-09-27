وزراء التعاون الإسلامي يناقشون الأمن الغذائي بالدوحة

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- بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 1 و2 أكتوبر القادم المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي». السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف العاصمة القطرية الدوحة خلال يومي 1 و2 أكتوبر القادم المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأمن الغذائي والتنمية الزراعية تحت شعار «نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي». ويهدف المؤتمر إلى مناقشة وضع الزراعة والأمن الغذائي في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، وتحديد الأولويات، والاتفاق على كيفية التعامل مع التحديات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. ويستعرض أنشطة المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مجالات الزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي.

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