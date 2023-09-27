شكرا لقرائتكم خبر العراق يفتح تحقيقا بعد مقتل وإصابة 450 شخصا في صالة أفراح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت الحكومة العراقية أمس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمال بغداد، دعا الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، إلى فتح تحقيق موسع.

وقال الرئيس العراقي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إن ما حدث في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة لأبنائنا إثر الحريق الذي طال تجمعا لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزنا».

وأضاف «نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره».

وارتفع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح، وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.

وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف.