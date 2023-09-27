شكرا لقرائتكم خبر العراق يفتح تحقيقا بعد مقتل وإصابة 450 شخصا في صالة أفراح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت الحكومة العراقية أمس الحداد العام لمدة ثلاثة أيام على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى في حريق داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوي شمال بغداد، دعا الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، إلى فتح تحقيق موسع.
وقال الرئيس العراقي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إن ما حدث في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة لأبنائنا إثر الحريق الذي طال تجمعا لحفل زفاف، حادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين حزنا».
وأضاف «نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره».
وارتفع عدد الضحايا والمصابين إلى أكثر من 450 شخصا بين قتيل وجريح، وأكدت وزارة الصحة العراقية أن الوضع مسيطر عليه في دائرة صحة نينوى، لافتة النظر إلى أن هناك متابعة دقيقة من مركز العمليات في الوزارة لإسعاف المصابين جراء حريق الحمدانية.
وأفادت المعلومات الأولية أن سبب الحريق هو استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يفتح تحقيقا بعد مقتل وإصابة 450 شخصا في صالة أفراح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.