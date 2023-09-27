شكرا لقرائتكم خبر البرهان يضع وزارات السودان بإشراف قادة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا وضع بموجبه الإشراف على عدد من الوزارات لقادة الجيش، ونائبه الفريق مالك عقار.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن القرار حدد عددا من الوزارات لكل عضو، للإشراف عليها، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وبموجب القرار يتولى مالك عقار الإشراف على وزارات: الطاقة، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي، والصحة، والإعلام، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية.

فيما يشرف شمس الدين الكباشي على وزارات: الخارجية، وشؤون الوزراء، والداخلية، والحكم الاتحادي، والمعادن، والعدل، والري والموارد المائية.

ويتولى ياسر العطا الإشراف على وزارتي الدفاع والمالية، إضافة إلى بنك السودان والنيابة العامة والمراجعة.