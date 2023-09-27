الجزائر تسقط شبكة دولية وتقبض على 15 محرضا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن عناصر الدرك الوطني الجزائري في عين تموشنت غرب البلاد من تفكيك شبكة إجرامية دولية تمتهن تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخصا.

وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن الدرك الوطني، أن العملية تمت بفضل الاستفادة الجيدة من المعلومات، وأنه بموجبها تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ولهاصة في عين تموشنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود.

وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر في بيان أن الشبكة الإجرامية كانت مختصة في الإعداد وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من الشاطئ الصخري المسمى الدار البيضاء برشقون-2 ولهاصة.

وأسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا من ضمنهم سبعة من جنسية مغربية و4 جزائريين، بحسب ما أوضحه الدرك الوطني في عين تموشنت.

في ذات الإطار، سمحت الإجراءات العملية بحجز قارب نصف صلب سريع وقارب نزهة مزودين بمحرك ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 1.380 يورو إضافة إلى 260 ألف دينار جزائري من العملة الوطنية، بحسب المصدر، وأيضا تم حجز جهاز للملاحة البحرية «جي بي إس» و3 صدريات نجدة إضافة إلى 9 صفائح بنزين بسعة 30 لترا لكل واحدة.

على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عن ضبط شبكة إجرامية تحريضية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف ضرب الوحدة الوطنية وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة.

وأوضح بيان، للمديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية، أن شرطة ولاية الوادي جنوبي شرق البلاد، ضبطت هذه الشبكة التي يبلغ عدد عناصرها 15 شخصا، وكانوا يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني.

وأكد أن أفراد الشبكة كانوا يقومون بتزييف المعلومات ونشر وترويج أخبار مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي.