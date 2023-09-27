8 قتلى في انفجار قذيفة بباكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم، وأصيب 5 آخرون إثر انفجار قذيفة عن طريق الخطأ في منزل بقرية في منطقة «كشمور» بإقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة المحلية أن أطفالا عثروا على القذيفة في أرض زراعية، ونقلوها إلى منزلهم، ويبدو أنها انفجرت داخل المنزل أثناء محاولة الأطفال تفكيكها؛ مما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى داخل المنزل المنكوب.

من جانبه أعرب رئيس حكومة إقليم السند مقبول باقر عن تعازيه في الضحايا، وأمر السلطات المحلية بتوفير الدعم اللازم للمصابين.