شكرا لقرائتكم خبر 8 قتلى في انفجار قذيفة بباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي 8 أشخاص، بينهم نساء وأطفال، مصرعهم، وأصيب 5 آخرون إثر انفجار قذيفة عن طريق الخطأ في منزل بقرية في منطقة «كشمور» بإقليم السند جنوب باكستان.
وأوضحت الشرطة المحلية أن أطفالا عثروا على القذيفة في أرض زراعية، ونقلوها إلى منزلهم، ويبدو أنها انفجرت داخل المنزل أثناء محاولة الأطفال تفكيكها؛ مما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى داخل المنزل المنكوب.
من جانبه أعرب رئيس حكومة إقليم السند مقبول باقر عن تعازيه في الضحايا، وأمر السلطات المحلية بتوفير الدعم اللازم للمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 قتلى في انفجار قذيفة بباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.