شكرا لقرائتكم خبر «نور3 ».. قمر إيراني يثير مخاوف الغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار إطلاق إيران القمر الاصطناعي «نور 3» إلى الفضاء، مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية.

وقالت طهران إن القمر الاصطناعي دخل مداره على ارتفاع 450 كلم فوق الأرض، دون أن تكشف موقع إطلاقه، مكتفية بأنه أطلق باستخدام صاروخ قاصد، الذي تم استعماله العام الماضي أيضا لإطلاق القمر الاصطناعي «نور 2».

وعدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية تحد إيراني آخر للغرب، الذي يعتبر هذه الأقمار تهدف للتجسس، وأن برنامج الفضاء الإيراني جزء لا يتجزأ من برنامج طهران لتطوير الأسلحة النووية، وبرنامج الصواريخ الباليستية.

ولفتت إلى أنه في العام الماضي حذرت أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة من أن تطوير منصات إطلاق الأقمار الاصطناعية الإيرانية يؤدي إلى تقصير عملية تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لأنها نفس التكنولوجيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أعربت عن معارضتها لعمليات الإطلاق، زاعمة أنها تتعارض مع المبادئ التوجيهية، في الوقت الذي تقول إيران إن إطلاق الأقمار الاصطناعية ليس له أغراض عسكرية، وأن برنامجها الفضائي له أغراض مدنية فقط.

وفي الشهر الماضي، وعلى خلفية تقارب العلاقات بين موسكو وطهران، تم إطلاق الصاروخ الروسي «سايوز» إلى الفضاء حاملا القمر الاصطناعي الإيراني «خيام» والذي، بحسب التقارير، مزود بكاميرا عالية الدقة.

وقامت موسكو بتصميم قمر «خيام» لصالح إيران، وقالت إنه سيستخدم للأغراض المدنية فقط، فيما حذر مسؤولون غربيون من أنها ستسمح لها بالتجسس على أهداف في إسرائيل والشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن إيران عملت في السنوات الأخيرة على إطلاق عدة أقمار اصطناعية إلى الفضاء، وفي كثير من الحالات، تم اكتشاف عيوب وفشلت المحاولات ولم تدخل الأقمار مدارها.

تسلسل فشل أقمار إيران الصناعية: