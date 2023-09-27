شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال وشباب يقاضون دولًا أوروبية بسبب المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقام 6 أطفال وشباب دعوى قضائية ضد حكومات ألمانيا و31 دولة في أوروبا، سعيا لإجبارها على فعل المزيد لحماية البيئة في المستقبل.

ونظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، اليوم الأربعاء، الدعوى الخاصة بالمناخ والتي أقامها شباب برتغالي قبل 3 أعوام.

موعد صدور الحكم

في حال ثبت أن المدعين على حق، من الممكن أن تأمر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمتهمين الآخرين، بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري وتبني أهداف أكثر صرامة لحماية المناخ، وتطبيقها.

وخلال جلسة الاستماع، رفض محامو الحكومات الأوروبية الادعاء أمام القضاة الـ17 والشباب، وقالوا إن الدعوى استندت إلى "مجرد افتراضات" و"فرضيات فارغة"، وليس من المتوقع صدور حكم في القضية قبل العام المقبل.