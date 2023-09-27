شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن سفير فرنسا يعود من النيجر.. وماكرون مصمم على “استعادة النظام” والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

عاد السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه إلى باريس الأربعاء، بحسب ما أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، وذلك بناء على طلب من العسكريين الحاكمين امتثلت إليه باريس أخيراً بعد مواجهة استمرت أسابيع عدة.

وأكدت وزارة الخارجية أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا استقلت السفير في مقر الوزارة “لتشكره على جهوده، وجهود الفرق التي عملت معه في خدمة بلدنا، في ظل ظروف صعبة”.

وبعد أسابيع عدة من التوترات مع النظام الذي تولى السلطة في النيجر بانقلاب في 26 يوليو، استدعت باريس أخيراً سفيرها الذي غادر نيامي مع ستّة من معاونيه قرابة الساعة الرابعة (03:00 بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء، بحسب ما أكد مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية لوكالة “فرانس برس”.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة إيتيه إلى باريس “في الساعات المقبلة”.

وأتى إعلان ماكرون بعد اتصال هاتفي مع رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، الذي ما زال محتجزاً في القصر الرئاسي، على يد الجنود الانقلابيين الذين أطاحوا به.

ومنذ نهاية أغسطس، يطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه وقد جردوه من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

وتؤكد فرنسا منذ حدوث الانقلاب، أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي وأن محاورها ما زال الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وأفاد الإليزيه بأن ماكرون أكد مجدداً “دعمه” للرئيس بازوم الأربعاء خلال اتصال مع حسومي مسعودو وزير الخارجية في الحكومة التي أطاح بها الانقلابيون.

وشدد ماكرون على “تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وشركائها الأوروبيين والدوليين لعودة النظام الدستوري في النيجر”، بحسب الرئاسة الفرنسية.

يذكر أن سيلفان إيتيه، المولود في باماكو عام 1959، ان قد تسلّم منصبه في النيجر منذ عام تقريباً.