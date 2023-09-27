شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة.. موقف محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن تشكيل الفريق لمواجهة ك ليستر سيتي في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ليستر سيتي، بعد قليل ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وشهد تشكيل ليفربول لمواجهة أمام نظيره ليستر سيتي، غياب المحترف المصري محمد صلاح، وذلك من أجل إراحته.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي في كأس الرابطة

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، كالآتي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: جونز، كوناتي، كوانساه، تسيميكاس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، جرافنبرخ.

خط الهجوم: بين دواك، جاكبو، ديوجو جوتا.