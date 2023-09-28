بالصور.. دار الكتب تعلن الانتهاء من ترميم مصحف حجازي يعود للقرن الأول الهجري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

أقامت دار الكتب والوثائق القومية، اليوم الأربعاء، احتفالية بعنوان "الجمهورية الجديده والحفاظ على التراث"، بمناسبة الانتهاء من ترميم مصحف حجازي مبكر يعود إلى القرن الأول الهجري (السابع الميلادي). والنسخة المرممة هى من أندر وأقدم النسخ الباقية للمصحف الشريف على مستوى العالم.

أقيمت الاحتفالية في مقر دار الوثائق بالفسطاط بجوار متحف الحضارة.

وبدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم وتم عرض فيلم تسجيلي عن المصحف وتاريخه ومراحل ترميمه، من إعداد مركز التصوير عالي الجودة بدار الكتب وقدم مركز الترميم بدار الكتب شرحا تفصيليا لمراحل الترميم والتجليد التي تمت بالكامل في معمل الترميم بدار الكتب المصرية على يد خبراء المركز.

واختتم الحفل بعرض لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا من إعداد وإخراج د. سامح صابر.

أقيم الحفل بحضور عدد كبير من المدعوين من جهات مختلفة وعدد من المهتمين بالتراث.