زيارات ميدانية للشركات.. "العمل": تدريب شباب الإسكندرية على مهنة صيانة الاجهزة المنزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، قامت بتنظيم جولة تفقدية مركز تدريب مهني الحضرة.

أضافت العمل في بيان الأربعاء، أن ذلك؛ لمتابعة الدورات التدريبية المجانية المنفذة بداخله على مهنة صيانة الاجهزة المنزلية، وذلك بـ 15 متدرب ومتدربة، والتأكد من سير العملية التدريبية وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى وفق ساعات التدريب والمناهج المعتمدة بتدريب الشباب عليها.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أنه قام بزيارة مركز التدريب المهنى؛ لمتابعة سير العملية التدريبية بالمركز.

رافق مدير المديرية خلال الزيارة، (ايفيت عبد المسيح، مدير إدارة مراكز التدريب، ونورا محمد، مدير مركز تدريب مهني الحضرة، ومحمود حمودة، من العاملين بالمركز).

ووجه كمال، بتوفير فرص عمل للشباب بالمنشآت الصناعية، بعد اجتياز الاختبارات النهائية للدورة، والتسهيل على الشباب ومساندتهم لبدء مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية.

وأكد مدير مديرية العمل بالإسكندرية، على عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب أثناء تدريبيهم؛ لإكتساب الخبرة والتطبيق العملي لهم؛ حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية.

وأشار إلى أن، المديرية تسعى لتدريب الشباب على المهن المستحدثة للاستفادة منها في مجال التدريب؛ لتواكب سوق العمل.