بدل انتقال يومي ومميزات متعددة.. العمل توفر 4 برامج تدريبية مجانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، أن مديرية العمل بمحافظة أسيوط، وفرت عدد من البرامج التدريبية المجانية للشباب من الجنسين وذوي الهمم في مجال التفصيل والخياطة، والتطريز والمشغولات اليدوية، وصيانة الكمبيوتر، وصيانة المحمول، بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة.

أضافت الوزارة في بيان الأربعاء، أنه يمكن التقديم عليها حتى يوم غدا الخميس 28 سبتمبر 2023، بمقر ديوان المديرية وعنوانه كالآتي: (مجمع المصالح الحكومية خلف محطة القطار الدور الثالث).

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط، أن مميزات التدريب شهادة معتمدة من المديرية، والبرنامج يحصل عليها المتدرب تفيد إتمام الدورة التدريبية، وبدل إنتقال يومي لكل متدرب تصرف فى نهاية كل دورة، ووجبة يومية، مع توفير كل الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب، وإعطاء الأولوية فى فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجي التدريب.

وأشار مدير مديرية العمل بأسيوط إلى، أن شروط التدريب الحصول على مؤهل عالى أو متوسط بالنسبة لصيانة الحاسب والمحمول، أما الخياطة والتطريز يشترط إجادة القراءة والكتابة، مع إجتياز المقابلات الشخصية والتى تبدأ يوم 3 و 4 و 5 أكتوبر لدورة الخياطة، و 8 و 9 أكتوبر للتطريز، و صيانة الكمبيوتر يوم 10 و 11 و 12 أكتوبر، وصيانة المحمول 15 و 16 أكتوبر، وذلك بمقر ديوان المديرية .

اقرأ أيضًا:

الأجر والمزايا العينية.. ننشر ضوابط تحرير وإبرام عقد العمل وفقًا للقانون

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

معلومة عن حقوق العاملين ينظمها قانون العمل.. "اعرف حقوقك"

يجوز رفع نسبة الخصم إلى 50%..ننشر ضوابط صرف أجور العاملين وفقًا للقانون