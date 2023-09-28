أستاذ علاقات دولية: الدولة المصرية تتعامل بعقلانية الدولة مع الأزمات العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية عن أهمية لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بأمين مجلس الأمن الروسي، أن اللقاء هو دلالة واضحة عن عقلانية الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمات الدولية وبالأخص الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها الكبيرة والكارثية على كل الدول.

وأوضح "فارس"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن الدولة المصرية من خلال دورها المهم سواء إقليميًا أو دوليا تبحث عن حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، وهي رسالة تكررت أكثر من مره من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، أن كانت آخر رسائل السيسى عندما كان ضيفا للقمة العالمية للحكومات فى دبى وتحدث بشكل واضح عن الأهمية لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى وجود رسالة سابقة عندما انعقد مؤتمر "كوب 27"، على الأرض المصرية وهى دلالة على أن الدولة المصرية تتبنى مبدأ الحياد الإيجابي وتسعى بكل قوة إلى إيجاد حلول سلمية تحقق الاستقرار الأزمة أثرت بشكل واضح على ملفين رئيسيين سواء ملف الأمن الغذائي وأمن الطاقة .