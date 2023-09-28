نقيب الصحفيين: النقابة لا تحتاج لجمعية وإحالة عبد الرؤوف خليفة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين إن النقابة لا تحتاج لجمعية أهلية، و إنشاء أي جمعية لا يكون سوى بإشراف وغطاء النقابة كاملا، مؤكدًا أنه فوجئ بتأسيس الجمعية دون العرض على المجلس بالجلسة المقبلة، لضمان خضوع الجمعية لقانون النقابة، قائلا فوجئت بأن عبد الرؤوف خليفة سحب كل أوراق الجمعية من النقابة.

وعلق البلشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، قائلًا: "انتهى الموضوع إلى إيقاف إجراءات تأسيس الجمعية، والأمر منذ يونيو الماضي، وتم مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي منعا لتضارب الأعمال، حتى تم إعلان الزميل عبد الرؤوف خليفة تأسيس الجمعية التي تؤدي نفس مهام النقابة، والمجلس أقر بكل ما ذكرته من تصريحات في البيان الذي أصدرته اليوم".

وأكد أن ما قام به الزميل عبد الرؤوف خليفة مخالف لأنشطة النقابة ولجنة الإسكان، وكان المطلوب من الزميل أن يتراجع عن تأسيسه الجمعية، حتى جاء لنا شكوى من 189 عضوا نقابيا بإحالة الأمر للتحقيق، وورود أكتر من 100 شكوى بضرورة مخاطبة الجهات الرسمية بوقف أعمال الجميعة، وشكوى أخرى من زميل بتهديد "خليفة" لأحد أعضاء الجمعية العمومية.

وأضاف أنه تم اليوم خلال اجتماع مجلس النقابة إعفاء عبد الرؤوف خليفة من لجنة الإسكان وإحالته للتحقيق، ودعوته لوقف نشاط الجمعية، وإحالة الشكاوي للتحقيق، ومخاطبة "التضامن" لوقف نشاط الجمعية، ودعوة الزملاء المؤسسين للجمعية إلي التراجع عن ذلك .