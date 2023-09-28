رئيس جمعية "المدارس الخاصة": الزيادةفي أسعار مصروفات بعض المدارس وصلت 45%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



قال بدوي علام رئيس جمعية المدارس الخاصة، إن أسعار مستلزمات المدارس الدولية طبيعية لان تلك المدارس توفر نوعية معينة من التعليم

وأضاف "علام"، في لقائه ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الأربعاء، أن أسعار "السبلايز" في المدارس اختيارية وليست اجبارية.

وعن زيادة المصروفات المدرسية في بعض المدارس الخاصة، أكد أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة الزيادة في اسعار المصروفات عن القرارات الوزارية ولا يتم اتخاذ إجراء قانوني

وأوضح أن نسبة الزيادة في أسعار المدارس الخاصة وصلت الى 45%، لافتًا إلى أن 60% من المدارس الخاص تحصل مصاريفها على 3 أقساط.