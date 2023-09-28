شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن تنسيقية الأحزاب: ما حققته السياحة مؤخرًا رغم الأزمات يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف السياحة مهم جدا في مصر، ولابد من الجميع أن يفتخر بما حققته مصر في قطاع السياحة خلال الفترة الأخيرة، رغم الأزمات الكبيرة التي مرت بها مصر والعالم أجمع.

وأضافت نشوى الشريف، في لقائها ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc: "بالمؤشرات العالمية مصر حققت الكثير والكثير في قطاع السياحة، ووقت كورونا مصر قابلت فترة صعبة في السياحة، والسياحة المصرية يقبل عليها كثير من الروس والأوكرانيين وبعد الحرب الروسية الأوكرانية تأثرنا كذلك، ولكن بفضل جهود كثيرة بذلت تقدمت مصر 18 مركز في مؤشر التنافسية السياحية على مستوى العالم".

وتابعت: "عام 2019 كانت فترة شهية جدا في عمر السياحة المصرية، وكان لدينا 12 مليون سائح، في حين كان هناك بلدان سياحية الأعداد فيها لا تتخطى 5 مليون سائح، ونحن حققنا 12 مليار و600 ألف دولار في نفس العام".

وأكملت: "القيادة السياسة المصرية الحكيمة تتابع دائما كل مجريات الأمور في ملف السياحة، وقطاع السياحة يسير وفق خطى موضوعة وجيدة".