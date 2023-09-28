البيت الأبيض يشكر للصين تسهيلها نقل الجندي الأميركي المطرود من كوريا الشماليّة

اعلن البيت الابيض أنه شكر للسويد والصين تسهيلهما "نقل" الجندي الأميركي الذي طردته كوريا الشمالية.

واوضح مستشار الأمن القومي جايك ساليفان في بيان، "نشكر للحكومة السويدية دورها الدبلوماسي وللحكومة الصينية المساعدة التي قدمتها عبر تسهيل نقل الجندي كينغ".

وفي الوقت نفسه، اوضح مسؤول اميركي كبير أن الجندي غادر المجال الجوي الصيني وهو في طريقه الى قاعدة عسكرية أميركية.

واعلن مسؤول أميركي إن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ الذي هرب إلى كوريا الشمالية قبل شهرين، بات في عهدة السلطات الأميركية.

وقررت كوريا الشمالية طرد كينغ الموقوف لديها، منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في تموز الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، اليوم.

وأوضحت الوكالة أنه بعد استكمال التحقيق "قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي، الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".