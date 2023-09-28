رئيس الوزراء الكندي سيقدم خالص اعتذاراته بعد تكريم جندي نازي سابق في كندا

سيقدّم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "خالص اعتذاراته" أمام البرلمان، بعد فضيحة أحدثها تكريم أحد المحاربين القدامى الأوكرانيين الذين قاتلوا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، أثناء زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لكندا.

واعتبر ترودو في حديث مع صحافيين أن "هذا الخطأ انتهاك مروع لذكرى ملايين الأشخاص الذين قضوا في المحرقة"، متحدثاً عن "إحراج عميق" لكندا وللبرلمان.

وقدّم رئيس مجلس العموم الكندي أنتوني روتا الثلاثاء استقالته، بعد جدل أثاره تكريمه ياروسلاف هونكا المهاجر الأوكراني البالغ 98 عاماً.

وخلال زيارة زيلينسكي إلى أوتاوا الجمعة كرّم روتا المهاجر المذكور، وقدّمه على أنه "محارب قديم أوكراني كندي من الحرب العالمية الثانية قاتل من أجل استقلال أوكرانيا ضد الروس، ويُعتبر بطلاً أوكرانياً وبطلاً كنديا".