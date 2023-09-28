وزيرة الداخلية الالمانية: سنشدد مراقبة الحدود مع بولندا والتشيك لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزيرة الداخلية الالمانية نانسي فيزر أن برلين ستشدد مراقبة حدودها مع بولندا والجمهورية التشيكية في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية.

ولفتت فيزر في مؤتمر صحافي، الى إن الشرطة الفدرالية "ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب البشر على طول حدودها الشرقية". واشارت إلى احتمال تطبيق ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية، على غرار الاجراء المطبق على طول الحدود بين ألمانيا والنمسا.

وذكرت فيزر إن الضوابط الجديدة ستُطبق "هذا الأسبوع" لتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية. وأضافت "هدفي ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس، لكن لن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة".

وتسبب ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين في إشعال الجدل مجددا في ألمانيا والضغط على حكومة المستشار أولاف شولتس. كما أثار توترات مع دول مجاورة أوروبية تواجه تدفقا مماثلا لطالبي لجوء.

وزادت ألمانيا عدد أفراد الشرطة المكلفين عمليات بحث في المنطقة الحدودية في الأشهر القليلة الماضية مع بدء ارتفاع أعداد المهاجرين.