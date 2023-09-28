أفادت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، بأن إيران أرسلت القمر الصناعي "نور 3" إلى مدار الأرض. واوضح المتحدث باسم "وكالة الفضاء الإيرانية" حسين دليران، إن الوحدة الصاروخية في "الحرس الثوري" أطلقت قمراً صناعياً عسكرياً في الفضاء. ولفت الى أن القمر "نور 3" انطلق إلى الفضاء على متن الصاروخ "قاصد".

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الفضاء الإيرانية: القمر "نور 3" انطلق إلى الفضاء على متن الصاروخ قاصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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