طقس مستقر حتى يوم الأحد حيث تنشط الرياح ويتحوّل تدريجيًا الى ماطر ولكن لن تكون طوفانية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط حتى يوم lلأحد حيث تنشط الرياح و يتحوّل تدريجيًا الى ممطر تحت تأثير منخفض جوّي متمركز فوق اليونان ويقترب نحو الشرق والذي يؤدّي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وحدوث برق ورعد ورياح ناشطة، ومن المبكر الحديث عن كمية الأمطار ولكنها لن تكون طوفانية كما يروج على وسائل التواصل.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر ايلول في بيروت بين ٢٤ و ٣٢ درجة وفي مدينة زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صافٍ صباحا يتحول مساء الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل و انخفاضها بشكل طفيف على الجبال و في الداخل و رياح ناشطة كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

الجمعة: صافٍ اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل ودون تعديل على الساحل و رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في المناطق الشمالية (٦٥ كلم/س) .

السبت: صافٍ صباحا يتحول تدريجيا بعد الظهر الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل بحيث تصبح دون معدلاتها وارتفاعها بشكل طفيف على الساحل مع رياح ناشطة تشتد احيانا خاصة في المناطق الشمالية (٦٥ كلم/س) كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.