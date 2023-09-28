شكرا لقرائتكم خبر عن نصف سكان كاراباخ إلى أرمينيا.. ومخاوف من أزمة إنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت أرمينيا أمس الأربعاء استقبال عشرات آلاف اللاجئين من ناغورنو كاراباخ، إذ فرّ نحو نصف سكان هذه المنطقة الانفصالية في القوقاز، لكن الحكومة الأرمينية تمكنت حتى الآن من إيواء 2850 شخصاً فقط، ما يشير إلى أزمة إنسانية، فيما أعلنت أذربيجان مقتل 192 من جنودها ومدني واحد، في هجومها الخاطف على كاراباخ الأسبوع الماضي. ولفتت وزارة الصحة الأذربيجانية إلى أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني، أُصيبوا أيضاً في الهجوم الذي دام أقلّ من 24 ساعة، وانتهى بتعهّد من الانفصاليين بتسليم أسلحتهم واتفاق لوقف إطلاق النار، بينما أكدت دائرة الحدود في أذربيجان اعتقال روبن فاردانيان وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورنو كاراباخ الانفصالية.

50 ألف لاجئ

وأعلنت أرمينيا، أمس الأربعاء، وصول أكثر من 50 ألف لاجئ من ناغورنو كاراباخ إلى أراضيها، عقب العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الطرفين، بينما مازال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين جراء انفجار مستودع للوقود في جيب ناغورنو كاراباخ مساء الاثنين في خضم النزوح الجماعي، ما أدى إلى مقتل 68 شخصًا على الأقل وإصابة 290 آخرين. وكانت أذربيجان قد فتحت الأحد الطريق الوحيد الذي يربط ناغورنو كاراباخ بأرمينيا، بعد أربعة أيام من استسلام الانفصاليين والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وضع المنطقة التي تضم نحو 120 ألف نسمة غالبيتهم من الأرمن، تحت سيطرة باكو. وتعهّدت أذربيجان بالسماح للانفصاليين الذين يسلّمون أسلحتهم بالذهاب إلى أرمينيا. وأمضى العديد من اللاجئين الجياع الليل في سياراتهم، وتبدو آثار الإرهاق على عيونهم الحمر من التعب. وقال معظمهم إنهم ليس لديهم مكان ينامون فيه أو يقصدونه في أرمينيا. ونام أليخان هامباردزيوميان (72 عامًا) في شاحنته الصغيرة، التي تحمل آثار قذيفة على هيكلها. ونجا المتقاعد بأعجوبة من القصف عندما ذهب باحثاً عن شقيقه الذي أصيب في الجبهة في 20 أيلول/سبتمبر. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن الأسبوع الماضي أنّ بلاده التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة تستعدّ لاستقبال 40 ألف لاجئ من ناغورنو كاراباخ. وقال المحلل السياسي بوريس نافاسارديان في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية إن «أرمينيا تفتقر إلى الموارد اللازمة لإدارة أزمة اللاجئين ولن تكون قادرة على القيام بذلك بدون مساعدة من الخارج». ورأى أن هذا الوضع «سيرتب تداعيات خطيرة على الساحة السياسية» على خلفية «الاستياء العام». وشهدت العاصمة يريفان في الأيام الماضية سلسلة تظاهرات ضد رئيس الوزراء المتهم بعدم التحرّك في مواجهة أذربيجان. ويتوقع من نيكول باشينيان أيضاً أن يتعامل مع روسيا، التي تحظى بقاعدة عسكرية كبيرة في أرمينيا، وتعتبر أن القوقاز ساحة خلفية لها، حتى مع تراجع نفوذها هناك منذ بدء هجومها في أوكرانيا. وانتقد باشينيان موسكو لرفضها التدخل في النزاع الذي انتهى بموافقة الانفصاليين المدعومين من أرمينيا على إلقاء سلاحهم. ووصف رئيس الوزراء الأرميني تحالفات بلاده الحالية، خصوصاً مع روسيا، بأنها غير فعالة، ما أثار اعتراض الكرملين.

اعتقال مسؤول

من جهة أخرى، أكدت دائرة الحدود في أذربيجان، أمس الأربعاء، اعتقال روبن فاردانيان وهو مسؤول كبير سابق في إدارة أرمن ناغورنو كاراباخ الانفصالية، وذلك في أثناء محاولته المغادرة إلى أرمينيا. وأوضحت الدائرة أن السلطات نقلت فاردانيان إلى باكو وسلمته إلى أجهزة حكومية أخرى. وشغل فاردانيان، وهو ملياردير ومصرفي استثماري، منصب رئيس حكومة كاراباخ الانفصالية بين نوفمبر / تشرين الثاني 2022 وفبراير/ شباط 2023. (وكالات)